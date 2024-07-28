Очередь на досмотр перед Крымским мостом достигла 500 автомобилей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Число автомобилей, ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье днем, достигло 500, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"12:00. В очереди со стороны Тамани находится 500 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи очередей нет. Время ожидания досмотра со стороны Тамани составляет около двух часов.