Около 50 сел остались без электричества в Дагестане

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Энергетики восстанавливают электроснабжение, прерванное в пяти районах Дагестана из-за аварий на линиях электропередачи, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По состоянию на 16:00 на контроле ГУ МЧС России по РД: Аварийные отключения электроснабжения в 49 населенных пунктах в Ахтынском (4 села), Курахском (11), Рутульском (26), Кайтагском (2) и Лакском (6) районах республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщается, дорожные службы ожидают прекращения дождя в Дагестане для восстановления размытых дорог и моста в трех районах республики.

"Возле села Рича Агульского района поднялся уровень реки Чирагчай и водой разрушен железный мост через реку, без транспортного сообщения остаются 3 населенных пункта. Работы по восстановлению моста не проводятся, ждут спада уровня реки", - информирует главк МЧС.

Кроме того, в результате оползня, сошедшего на участок автодороги между селами Мики и Джыных, в Рутульском районе без транспортного сообщения остались 11 сел.

"Восстановительные работы в данное время не проводятся в связи с осадками. Также возле села Гельхен в результате ливневых дождей размыло полотно автодороги, к одному населенному пункту объездной дороги нет. Работы запланированы на 29 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осадки в регионе практически прекратились, за исключением Рутульского, Кулинского и Акушинского районов.