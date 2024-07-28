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Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 69 тысяч рублей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что в следующем году максимальный размер пособия по беременности вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до полутора лет - до 69 тысяч, пишет "Российская газета".

Также в 2025 году в два и более раза будет увеличен максимальный размер выплат по больничному листу. Сейчас за один день на больничном максимум положено 2,7 тысячи. Новая цифра - 5,7 тысячи рублей.

Станет больше и материнский капитал. При рождении первого ребенка выплата составит 646 тысяч рублей. За второго ребенка помощь от государства увеличится до 854 тысяч рублей.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с первого февраля (на 4,5%) и с первого апреля (на 2,25).

Госдума Екатерина Стенякина
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