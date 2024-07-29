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Более 500 граждан Таджикистана задержаны с начала года в РФ за оборот наркотиков

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - За первое полугодие за рубежом по подозрению с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, задержано 528 граждан Таджикистана.

"Наибольшее количество задержанных зарегистрировано в Российской Федерации - 502 человека, 23 - в республике Узбекистан, трое - в республике Казахстан", - сообщил в понедельник на пресс-конференции в Душанбе директор агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Зафар Самад.

По его словам, это на 82 человека меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было задержано 610 человек.

В самом Таджикистане за этот период за незаконный оборот наркотиков задержаны 10 иностранных граждан: пять человек - граждане Афганистана, три человека - граждане Узбекистана, один - Казахстана и один - гражданин Киргизии. У них изъято более 235 кг наркотиков. За аналогичный период 2023 года в республике за наркопреступления было задержано пять иностранцев.

Всеми структурами в целом по стране было изъято 3 096,6 кг наркотиков, что на 619 кг (25%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Больше всего наркотики изъято на территории граничащей с Афганистаном Хатлонской области - 1 381 кг наркотиков, это 44,6% от общего объема изъятых наркотиков в стране, отметил Самад.

Таджикистан РФ
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