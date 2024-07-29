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Уровень воды снижается в Челябинской области, где подтоплено более 900 домов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Свыше 900 строений и тысячи участков остаются подтопленными в Челябинской области, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Главного управления МЧС. Тем не менее, уровень воды в регионе снижается.

"Подтоплено 325 жилых домов, 600 садовых домов (люди не проживали), 1063 приусадебных участка. Самостоятельно эвакуировались более 900 человек. Силами МЧС и муниципалитетов эвакуировано 224 человека, из них 32 ребенка", - говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения муниципальных районов находятся 90 человек, в том числе семь детей.

Губернатор области Алексей Текслер сообщил, что в поселке Пионерский Еманжелинского муниципалитета уровень воды идет на спад.

"Идет до сих пор перелив, и дальше вода уходит в сторону поселка Рабочий. (...) Ситуация продолжает оставаться достаточно сложной, но уровень воды снижается", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что жителям с понедельника начнут выдавать первые выплаты, далее будет оцениваться ущерб.

По данным сводки ГУ МЧС, в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой в минувшие выходные режим ЧС муниципального характера был введен в Карабаше, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском районах и Коркино. В Саткинском районе объявлен режим повышенной готовности.

Челябинская область
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