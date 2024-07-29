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Уровень Урала у Орска превысил неблагоприятную отметку на 11 см

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области из-за сильных ливней и притока воды в Ириклинское водохранилище растет уровень реки Урал в районе Орска.

"На 9 часов вечера (19:00 по Москве) уровень Урала 371 см", - сообщил в Telegram врио главы Орска Артем Воробьев.

Утром в понедельник сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Орска составляет 363 см, что на 3 см выше неблагоприятной отметки.

Таким образом, с утра вода поднялась еще на 8 см и сейчас превышает неблагоприятную отметку на 11 см.

Ранее пресс-служба Воробьева сообщила, что из-за сильных ливней в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличился приток в Ириклинское водохранилище. В связи с этим в Урале начала подниматься вода в районе Орска и Оренбурга.

В Орске проводится аварийная засыпка проранов дамбы.

Главный врач городской больницы Орска Павел Орлов сообщал в Telegram, что "для медицинских организаций Оренбургской области введен режим повышенной готовности из-за погодных условий (ливни в верховье реки Урал, возможное увеличение сброса воды с Ириклинского водохранилища и повышение уровня воды в реке Урал)".

Проран - промоина (брешь) в земляной плотине, дамбе, образованная прорывом водного потока во время паводка, ливневыми или грунтовыми водами.

Орск Ириклинское водохранилище Оренбургская область Урал Павел Орлов
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