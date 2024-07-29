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РСТ сообщил о повышении на 20% средней стоимости отдыха в России летом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Этим летом средняя стоимость организованных путешествий по России выросла на 20% по сравнению с летом 2023 года, среди причин удорожания - рост цен на объекты размещения и транспорт, сообщила на пресс-конференции эксперт по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии, коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

"Что касается увеличения цен, то в среднем, опять же, по всему рынку, мы говорим о росте в 20%. Понятно, что в разных регионах, в разные периоды цифры могут колебаться, также в зависимости от звездности объекта размещения", - сказала она.

В Москве средняя стоимость размещения этим летом составляет 8,2 тысячи рублей с человека за ночь, это на 34% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость размещения в Краснодарском крае на аналогичных условиях составляет 12 тысяч рублей (плюс 23%), в Петербурге - 9,5 тысячи рублей (плюс 14%), в Московской области - 11 тысяч рублей (плюс 11%).

По словам Булах, ощутимо выросли цены и на транспортные услуги. Так, железнодорожные билеты подорожали на 35%, стоимость авиабилетов выросла более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Такой рост цен привел к увеличению популярности путешествий на собственных автомобилях, и сейчас доля автотуристов составляет порядка 15%", - пояснила она.

Булах рассказала, что удорожание транспортных услуг повысило интерес к путешествиям в соседние регионы, также туристы чаще отказываются от длительного отдыха в пользу нескольких коротких путешествий на 3-4 дня.

Петербург РСТ Алеан Москва Краснодарский край Оксана Булах Московская область
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