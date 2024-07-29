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Поезд Москва - Калининград задерживается из-за отключения электричества на ж/д станции в Литве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Технические проблемы на пограничном пункте пропуска Кяна в Литве привели к задержке движения пассажирского поезда Москва - Калининград. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги (филиал РЖД).

"В понедельник 29 июля в связи с прекращением электроснабжения пограничной станции Кяна Литовской железной дороги задерживается прибытие фирменного пассажирского поезда "Янтарь" сообщением Москва - Калининград", - говорится в пресс-релизе.

Время задержки поезда составляет более 3 часов. В Калининград состав должен по расписанию прибывать в 14:56 местного времени (15:56 по Москве).

В настоящее время российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Кроме того, продолжают действовать ограничения со стороны Литовской Республики: не более 300 пассажиров в одном составе.

При этом поездка в Калининград может состояться только при наличии у граждан России заграничного паспорта. Во время следования по Литве дипломаты этой страны выдают пассажирам бесплатные проездные документы.

РЖД Калининград Литва
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