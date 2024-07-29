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Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского
Тимур Бажаев в Замоскворецком суде
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Тимура Бажаева, которого в СМИ называют сыном бизнесмена Мусы Бажаева, по уголовному делу о нападении на представителя власти, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Бажаев заключен под стражу на срок до 26 сентября, заявили в суде.

Ему предъявлено обвинение в применении опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Как сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ (СКР), по версии следствия, 27 июля 2024 года Бажаев вблизи комплекса Лужники, "нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти".

СКР Москва Тимур Бажаев
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