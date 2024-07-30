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Песков назвал абсурдными заявления о возможности вмешательства РФ в выборы в США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают абсурдными обвинения американской разведки в том, что Россия якобы будет пытаться вмешаться в выборы в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается этих обвинений, то они абсурдны. Мы это решительно отвергаем. Скорее разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике, им надо искать врагов. Лучше врага, чем Россия, придумать американцы не могут", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что американская разведка считает, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в выборы в США.

Дмитрий Песков США
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