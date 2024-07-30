Российский Минфин осенью обсудит стимулы для долгосрочных инвестиций

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России планирует осенью обсудить возможность введения новых стимулов по долгосрочным инвестиционным инструментам, сообщил в Совете Федерации замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы договорились с нашими коллегами (из налогового блока Минфина - ИФ), что осенью мы будем рассматривать новые стимулы. Для нас очень важно стимулировать именно долгосрочные вложения и инвестиции", - сказал он.

"С учетом ограниченных бюджетных средств нам надо очень точечно направлять наши бюджетные инвестиции в стимулирование. Поэтому мы делаем фокус на программе долгосрочных сбережений, на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа и на долевом страховании жизни", - объяснил замминистра.

Он отметил, что в рамках этих трех инструментов министерство "будет стараться увеличивать стимулы". "Сейчас пока сложно сказать, как мы сможем договориться об их увеличении. Но, по крайней мере, мы такие возможности с коллегами будем обсуждать для принятия в осеннюю сессию", - резюмировал Чебесков.

Сейчас правительство вместе с Банком России также готовит федеральный проект в рамках поручений президента по увеличению капитализации фондового рынка и доли долгосрочных сбережений, добавил он. "Мы будем достигать этих целей. Но уже сегодня в дискуссии мы видим, что у нас будет очень сложный выбор по некоторым вопросам. Нужно будет решать - раскрывать информацию для развития фондового рынка или все-таки ее закрывать, чтобы эмитентов не подвести под риск. Нужно будет решать - госкомпании будут платить дивиденды миноритарным инвесторам или мы будем забирать деньги в бюджет. Прокуратура будет забирать у миноритарных инвесторов акции, которые торгуются на организованных торгах, или будем искать какие-то другие подходы? Нам всем придется очень сложный выбор сделать", - заключил замминистра.

Согласно поручению президента Владимира Путина, капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. Путин также поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений до 40% к 2030 году и до 45% к 2036 году.