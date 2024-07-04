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В ЦБ заявили, что нужны экстраординарные стимулы для поддержки институциональных инвесторов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Для поддержки институциональных инвесторов нужны "серьезные экстраординарные стимулирующие" меры, сказал журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

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"Если мы хотим развить рынок капитала, естественного хода вещей будет недостаточно. Если государство приняло решение, а мы знаем о поручении президента о том, что это часть государственной политики, это один из приоритетов государственной политики, значит, и меры должны быть достаточно сильными для того, чтобы перебороть те негативные факторы, которые есть сегодня с точки зрения неопределенности, санкционного давления, сложного бизнес-климата, - заявил он. - Поэтому любое предложение, конечно, оно должно быть серьезно обсуждено".

3 июля, выступая на конгрессе, Чистюхин отметил, что страховщики мало инвестируют в акции: "Акции их не интересуют, в отличие от облигаций".

Отвечая на вопрос журналистов, какими инструментами можно подтолкнуть страховщиков к инвестированию в акции, Чистюхин сказал, что "эти инструменты должны находиться в плоскости, в первую очередь, налогового стимулирования".

"Нам представляется, что те же самые страховщики, являясь институциональными инвесторами, они должны обладать серьезными выгодами от того, что они приобрели при первичном размещении какие-то ценные бумаги, в нашем случае акции, мы боремся именно за акции, и держат их какое-то время на своем балансе. И в этих целях, нам кажется, было бы показано, предположим, использовать механизм приоритетного доступа к каким-то государственным конкурсам - раз", - заявил он.

"Второе - было бы правильным, наверное, для такого рода приобретателей, миноритарных акционеров на определенный период времени уменьшить или, в принципе, исключить налогообложение дивидендов, получаемых по таким ценным бумагам. Но с учетом проходящей налоговой реформы и необходимости сбалансированного бюджета нашей страны, федерального бюджета, мы понимаем, что это должна быть очень серьезная и большая дискуссия и с правительством в целом, и с Минфином, в частности. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы начнем эти обсуждения, которые, с одной стороны, стимулируют приход на рынок именно институциональных инвесторов, на рынок капитала, а с другой стороны, для эмитентов, которые выходят на рынок акций, соответственно, создают дополнительные стимулы", - добавил Чистюхин.

Капитализация российского фондового рынка к 2030 году, по поручению президента Владимира Путина, должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП.

Владимир Чистюхин Минфин Банк России
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