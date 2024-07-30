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Северный флот развернул силы в Баренцевом море в рамках масштабных учений ВМФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В рамках масштабных учений ВМФ России Северный флот развернул свои силы в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"Силы Северного флота развернуты в полигонах боевой подготовки для выполнения боевых упражнений в рамках масштабного учения ВМФ России, начавшегося накануне в зонах ответственности Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

По данным флота, первыми в Баренцево море вышли базовые тральщики "Коломна" и "Соловецкий юнга" в составе корабельной минно-тральной группы. "За ними в Баренцево море из Кольского залива вышли малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск", в составе корабельной поисково-ударной группы", - говорится в сообщении.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из Кольского залива и провел корабельное учение по противовоздушной обороне, а также по нанесению поражения корабельной группировке условного противника, сообщает пресс-служба флота.

"С задачей скрытно развернуться в назначенных районах и противодействовать корабельным силам флота в полигоны боевой подготовки вышли и многоцелевые подводные лодки", - сказано в сообщении.

По информации флота, в ближайшее время к решению учебно-боевых задач в море присоединятся корабли и суда Арктической экспедиционной группировки.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, масштабные военно-морские учения под общим руководством главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева начались 30 июля. В учениях задействованы около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, а также свыше 20 тыс. человек.

По информации военных, маневры носят плановый характер. В течение нескольких дней экипажи кораблей, морской авиации и подразделения береговых войск Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия.

Баренцево море Северный флот ВМФ РФ Минобороны РФ
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