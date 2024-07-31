Арестован зампред правительства Хабаровского края Никонов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов взят под стражу по делу о взятке.

"По решению суда Никонов взят под стражу на два месяца - до 29 сентября", - сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Никонов подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также по ст. 174 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем).