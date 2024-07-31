Дума уточняет закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду вернется к рассмотрению закона о признании дисциплинарным проступком использования военными бытовых гаджетов.

Соответствующее решение будет принято на заседании Думы в связи с предложением профильного комитета по обороне, следует из базы законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Во вторник комитет решил вернуть уже принятый Госдумой 24 июля закон во второе чтение и внести в него поправку.

Поправка, рекомендованная к принятию, указывает, что грубым дисциплинарным проступком не будет считаться наличие у военного гаджетов, "если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба".

Авторами поправки стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.