Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду изменила ранее принятый закон о признании дисциплинарным проступком наличие у военнослужащих бытовых технических средств, позволяющих хранить или пересылать через интернет видео, фото или данные геолокации.

Поправка в закон, которую поддержали депутаты, указывает, что грубым дисциплинарным проступком не будет считаться наличие у военного гаджетов, "если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба".

Авторами поправки стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

С учетом этой поправки закон в среду был снова принят во втором и затем в третьем, окончательном, чтении.

Принятый закон относит к категории грубых дисциплинарных проступков нарушение запрета предоставлять СМИ либо с использованием интернета информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам. Также запрещено предоставлять информацию "о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам".

К дисциплинарным проступкам может быть причислена передача военными информации о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы, предусматривает закон.

Это также касается информации о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав Вооруженных сил РФ или других войск, воинских формирований и органов, о деятельности подразделений указанных органов военного управления или органов управления, воинских частей и организаций, в том числе информации о дислокации или передислокации органов военного управления или органов управления, объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений, не отнесенной к перечню сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно закону, дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок.

Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных проступков назначается путем частичного или полного сложения сроков ареста. В этом случае непрерывный срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 15 суток, говорится в законе.