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Житель Алтая получил 20 лет колонии по делу о попытке отравления военных

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военный суд признал Дмитрия Селезнева из Алтайского края виновным по делу об отравлении воды, предназначенной для военнослужащих, которых собирались отправить на СВО, сообщает пресс-служба суда.

Подсудимый приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима, и с ограничением свободы на полтора года.

Селезневу вменили статьи о покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК) и покушение на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК).

Следствие и суд установили, что Селезнев, будучи противником СВО, в соцсети установил контакт с гражданами Украины, которые занимались вербовкой для организации диверсионно-террористических актов на территории России. Занимаясь обслуживанием полевой кухни, подсудимый добавил в имеющуюся в ней воду инсектицид, содержащий токсичные химические вещества, которые могут вызвать у человека острое отравление и даже привести к летальному исходу. Свои действия он снимал на видео, после чего отправил видеозапись своим кураторам на Украину, считает суд.

Довести до конца свой умысел Селезневу не удалось, поскольку вода не была использована для приготовления пищи военнослужащим.

Украина Дмитрий Селезнев Восточный окружной военный суд СВО Алтайский край
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