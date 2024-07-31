Госдума продолжит работу по законодательному регулированию вопросов миграции

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что работа над законодательным регулированием вопросов миграции будет продолжена.

"У нас на рассмотрении остаётся 22 законопроекта, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Работа будет продолжена", - сказал Володин в своем выступлении на завершающем заседании весенней сессии.

Он сообщил, что в Госдуме создана специальная комиссия по данной тематике, но решать проблемы в сфере миграции нужно сообща с правительством.

При этом Володин отметил, что "правительство стало больше слышать депутатов, повысилась эффективность взаимодействия". Он выразил благодарность "председателю правительства, министрам, не всем". "Но большинство, всё-таки, слышат, ведут диалог, и есть результат", - сказал Володин.

Завершая сессию, председатель Госдумы отметил, что "у депутатов отпусков не бывает". "У нас впереди работа в округах. Предстоят отчёты перед избирателями, наказы, которые обязательно будут", - сказал Володин.

По его словам, "на Мальдивы никто не поедет, в соответствии с новым федеральным законом". "Но на самом деле, для чистоты отношений, никто туда не собирается. Вот это я могу сказать обоснованно", - добавил спикер.

К заседаниям палата парламента вернётся в начале сентября.