Минэкономразвития сообщило о росте экономики России во II квартале на 4%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рост ВВП России во II квартале, по оценке Минэкономразвития, составил 4% после 5,4% в I квартале, говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В июне 2924 года экономика выросла в годовом измерении на 3% после повышения на 4,5% в мае, на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе.

Во II квартале 2024 года экономика РФ выросла на 4,0% после 5,4% в I квартале этого года.

За первое полугодие 2024 года министерство оценило рост ВВП страны в 4,7%.

"По оценке Минэкономразвития России, в июне 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3% г/г после 4,5% г/г в мае, что во многом связано с календарным фактором (в июне 2024 года было на два рабочих дня меньше, чем в июне 2023 года). В целом за I полугодие 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,7% г/г", - говорится в обзоре.

Банк России на прошлой неделе повысил ключевую ставку до 18% с 16%, одновременно пересмотрев среднесрочный прогноз. В частности, банк повысил ожидания по динамике ВВП в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии, при этом понизил прогноз роста ВВП в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает рост экономики в интервале 1,5-2,5%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть к концу августа, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по росту ВВП в 2024 году находится на уровне 3,3%, в 2025 году - 1,9%.