Поиск

Минэкономразвития сообщило о росте экономики России во II квартале на 4%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рост ВВП России во II квартале, по оценке Минэкономразвития, составил 4% после 5,4% в I квартале, говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В июне 2924 года экономика выросла в годовом измерении на 3% после повышения на 4,5% в мае, на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе.

Во II квартале 2024 года экономика РФ выросла на 4,0% после 5,4% в I квартале этого года.

За первое полугодие 2024 года министерство оценило рост ВВП страны в 4,7%.

"По оценке Минэкономразвития России, в июне 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3% г/г после 4,5% г/г в мае, что во многом связано с календарным фактором (в июне 2024 года было на два рабочих дня меньше, чем в июне 2023 года). В целом за I полугодие 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,7% г/г", - говорится в обзоре.

Банк России на прошлой неделе повысил ключевую ставку до 18% с 16%, одновременно пересмотрев среднесрочный прогноз. В частности, банк повысил ожидания по динамике ВВП в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии, при этом понизил прогноз роста ВВП в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает рост экономики в интервале 1,5-2,5%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть к концу августа, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по росту ВВП в 2024 году находится на уровне 3,3%, в 2025 году - 1,9%.

Банк России ВВП Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 31 июля

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

Меркачева считает вероятным обмен Гершковича после вступления приговора в силу

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Роскомнадзор предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Краснов указал на просчеты властей, сделавшие возможными теракты в Crocus и Дагестане

Защита отбывающего срок Пола Уилана не знает о его местонахождении

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Петербурге начался процесс по делу об убийстве Игоря Талькова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });