Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии вырос на 7,5%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток авиакомпаний России в I полугодии 2024 года вырос на 7,5% относительно того же периода прошлого года, до 51,2 млн человек, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

На внутренних линиях перевезено 38,7 млн пассажиров (+3,2 %), при этом 2,2 млн из них, или 5,7% - по субсидируемым маршрутам.

"Росту пассажиропотока воздушного транспорта во многом способствуют традиционные программы субсидирования авиаперевозок", - отметили в ведомстве.

Программы субсидирования охватывают в совокупности 420 маршрутов, по которым летают 26 авиакомпаний, напомнили в Минтрансе. На реализацию программ в 2024 году из федерального бюджета выделено 24,98 млрд руб.

Согласно текущему прогнозу авиавластей РФ, в 2024 году пассажиропоток российских авиакомпаний составит 98,1 млн человек, что почти на 7% меньше, чем годом ранее.