В Курской области за день уничтожены 11 украинских дронов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение минувшей среды.

"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 11 украинских дронов", - написал Смирнов в телеграм-канале.

Он отметил, что в результате сброса взрывных устройств с дронов в городе Судже повреждены три автомобиля.

Помимо этого, по информации Смирнова, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи хутора Олешня Суджанского района, поселков Глушково и Тёткино, сел Кобылки и Кульбаки Глушковского района, деревни Колычевки Кореневского района.

Также в течение дня обстрелам подверглись поселок Политотдельский Глушковского района, деревня Анатольевка Рыльского района и село Гордеевка Кореневского района.

Ранее в среду Смирнов сообщал о сбросе взрывного устройства с украинского коптера на территорию автозаправочной станции вблизи деревни Колычевки Кореневского района, в результате чего был ранен работник заправки.