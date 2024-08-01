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Матвиенко сообщила о готовности вновь возглавить Совет Федерации

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готова вновь возглавить верхнюю палату парламента после региональных выборов в сентябре, если ее делегируют в качестве сенатора и выдвинут на этот пост.

"Во-первых, надо пройти выборы губернатора сначала. Второе - надо дождаться, кого из тройки (кандидатов в сенаторы - ИФ) губернатор делегирует в Совет Федерации. Третье - это как решат сенаторы. Если такое предложение будет, я не буду кокетничать", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг.

Спикер отметила, что очень дорожит доверием сенаторов, и если они предложат и поддержат ее кандидатуру, то она будет "продолжать работу, не снижая темпов".

Однако пока это теоретический дискурс, сказала Матвиенко.

Совет Федерации Валентина Матвиенко
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