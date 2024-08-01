Безвизовый турпоток между Россией и Китаем за год составил 580 тыс. поездок

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - C 1 августа 2023 года, когда снова заработало соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Китаем, этим механизмом воспользовались почти 580 тыс. туристов с обеих сторон, сообщает в четверг пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"На сегодняшний день наблюдаем динамику роста количества туристов, заинтересованных в безвизовых туристических поездках. По нашим данным, с 1 августа 2023 года почти 580 тыс. российских и китайских туристов воспользовались безвизовыми турами", - цитирует пресс-служба выступление замглавы ведомства Дмитрия Вахрукова на встрече с заместителем министра культуры и туризма Китая Чжан Чжэном.

Как уточняют в пресс-службе, из общего числа путешествовавших за год без виз туристов 240 тыс. - это граждане Китая, посетившие Россию. Число российских туристов, побывавших в составе групп в КНР, составило соответственно 340 тыс.