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Безвизовый турпоток между Россией и Китаем за год составил 580 тыс. поездок

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - C 1 августа 2023 года, когда снова заработало соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Китаем, этим механизмом воспользовались почти 580 тыс. туристов с обеих сторон, сообщает в четверг пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"На сегодняшний день наблюдаем динамику роста количества туристов, заинтересованных в безвизовых туристических поездках. По нашим данным, с 1 августа 2023 года почти 580 тыс. российских и китайских туристов воспользовались безвизовыми турами", - цитирует пресс-служба выступление замглавы ведомства Дмитрия Вахрукова на встрече с заместителем министра культуры и туризма Китая Чжан Чжэном.

Как уточняют в пресс-службе, из общего числа путешествовавших за год без виз туристов 240 тыс. - это граждане Китая, посетившие Россию. Число российских туристов, побывавших в составе групп в КНР, составило соответственно 340 тыс.

Как сообщалось, Китай в 2023 году занял первое место среди зарубежных стран, откуда приезжали туристы в РФ. Турпоток составил порядка миллиона человек. По прогнозам Минэкономразвития, турпоток из КНР в Россию в 2024 году, по оптимистичным оценкам, может приблизиться к допандемийному уровню в 2 млн, а при консервативном сценарии - вырасти на 30-40%.

Минэкономразвития РФ Китай Дмитрий Вахруков
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