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Банковским агентам на селе могут разрешить перейти на патент

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 685824, который разрешает использовать патентную систему налогообложения банковским агентам в сельских районах.

По действующему законодательству, патентная система налогообложения не применяется к сделкам с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, к кредитным и финансовым услугам. Внесенный законопроект предлагает сделать исключение для услуг банковских платежных агентов (субагентов) по принятию от физического лица наличных денежных средств и их внесению на его банковский счет, а также по выдаче физическому лицу наличных денежных средств с его банковского счета, оказываемых банковскими платежными агентами (субагентами) этим физическим лицам при осуществлении ими розничной торговли на объектах стационарной торговой сети в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселении.

То есть патентная система будет разрешена для банковских агентов, которые в сельских районах оказывают услуги по приему наличных денег и снятию их со счетов граждан во время розничной торговли.

Законопроект внесен в палату вместе с положительным заключением правительства.

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