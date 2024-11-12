Принят закон о праве банковских агентов на селе переходить на патент

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает использовать патентную систему налогообложения банковским агентам в сельских районах.

Законопроект № 685824-8 был внесен в палату в июле.

По действующему законодательству, патентная система налогообложения не применяется к сделкам с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, к кредитным и финансовым услугам.

Принятый депутатами закон предлагает сделать исключение для услуг банковских платежных агентов (субагентов) по принятию от физического лица наличных денежных средств и их внесению на его банковский счет, а также по выдаче физическому лицу наличных денежных средств с его банковского счета, оказываемых банковскими платежными агентами (субагентами) этим физическим лицам при осуществлении ими розничной торговли на объектах стационарной торговой сети в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений.

То есть патентная система будет разрешена для банковских агентов, которые в сельских районах оказывают услуги по приему наличных денег и снятию их со счетов граждан во время розничной торговли.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.