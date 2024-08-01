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Ребенок пострадал в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ребенок получил ранения при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в четверг.

"В районе села Новая Таволжанка в результате обстрела пострадал ребенок" - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его данным, выросло число пострадавших после атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино.

"Количество пострадавших в результате атаки дрона на пассажирский автобус в Шебекино увеличилось до 3" - сообщил Гладков.

Белгородская область Новая Таволжанка Шебекино Вячеслав Гладков
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