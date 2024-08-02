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В Кремле высоко ценят помощь Лукашенко в обмене заключенными

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Кремле высоко оценили участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в обмене заключенными, который произошел накануне, а также дали высокую оценку взаимодействию с КГБ и МИД республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы должны дать высочайшую оценку взаимодействию, которое осуществлялось с КГБ и МИД Белоруссии, а также содействию, которое оказал лично президент Лукашенко в составлении такой сложной цепочки", - сказал он на брифинге.

В Кремле также выразили признательность Лукашенко за его вклад в осуществленный накануне обмен заключенными с США и другими западными странами.

"Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера", - сказал позднее Песков.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем России и стран Запада. Среды переданных Западу был гражданин Германии Рико Кригер, которого в Белоруссии суд приговорил к смертной казни, а Лукашенко помиловал.

Президент Белоруссии прокомментировал состоявшийся обмен 2 августа. "Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили - мы подключились к этому, помогли, чем могли. Мы договорились, что тихо будем делать (...) Это делается тихо, это же жизни людей", - сказал он и добавил, что переговоры об обмене вели спецслужбы, "даже дипломатов не подключали".

Дмитрий Песков КГБ МИД США Белоруссия Александр Лукашенко Рико Кригер
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