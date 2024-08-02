Следствие ходатайствует об аресте сенатора Савельева

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте члена Совета Федерации от Тульской области Дмитрия Савельева, задержанного по уголовному делу о подготовке убийства.

"Суд на месте постановил: провести заседание в закрытом режиме", - объявил судья Тимур Вахрамеев.

О закрытии процесса суд попросил следователь, указавший на необходимость сохранения тайны частной жизни участников дела, а также данных расследования. Стороны - защита и прокурор - не возражали против удовлетворения ходатайства.

Следствие просит суд заключить Савельева под стражу.

Савельеву, как сообщалось, вменяется организация приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 30 - п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Савельев был задержан в пятницу после заседания Совфеда, который одобрил представление генерального прокурора Игоря Краснова о снятии с сенатора неприкосновенности и его привлечении к уголовной ответственности.

Как заявили в Следственном комитете, в августе 2023 года в Москве Савельев из-за личной неприязни поручил своему знакомому организовать убийство бизнесмена.

О планах сенатора стало известно правоохранительным органам, которые организовали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению заказчика и организаторов преступления, а также инсценировку убийства, сообщили в СК.

После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев передал соучастнику вознаграждение, пояснили в СК.

По данным СМИ, следствие считает, что Савельев за $100 тыс. "заказал" своего бизнес-партнера Сергея Ионова, находившегося в местах лишения свободы. Исполнителем преступления, согласно информации СМИ, должен был выступить сотрудник ФСИН, который, однако, обратился в правоохранительные органы.

Савельев представляет Тульскую область в Совфеде с 2016 года. До этого с 1999 года был депутатом Государственной Думы от партий "Союз правых сил", "Родина" и "Единая Россия".