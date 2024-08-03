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Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1310 автомобилей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Число автомобилей, ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту со стороны Краснодарского края в субботу утром, достигло 1310, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"08:00. В очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в очереди со стороны Керчи находится 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.

Ранее сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находилось 990 транспортных средств, со стороны Керчи затора перед пунктом досмотра не было.

Крымский мост
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