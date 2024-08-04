В Приморье три человека погибли, оказавшись в шлюзовой системе сброса воды

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Доследственная проверка началась в Приморском крае по факту гибели трех взрослых и травмирования ребенка в шлюзовой системе на озере Цинковое, сообщает региональное управление СКР.

"Предварительно установлено, что 3 августа на озере Цинковое в поселке Хрустальный отдыхали две семейные пары с детьми. Женщины и девочка попали в шлюзовую систему сброса воды, когда катались на надувных SUP-бордах. Им пытались оказать помощь супруги. В результате две женщины и мужчина утонули", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Еще одного ребенка мать высадила на берег перед происшествием.

Следователи установили, что купание на озере запрещено.

Найдены тела мужчины и женщины, продолжаются поиски третьей пострадавшей.