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Минобрнауки заявило, что результаты приемной кампании в вузы лучше прошлогодних

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минобрнауки России отмечает, что на текущий момент результаты приемной кампании оказались лучше, чем в 2023 году, многие университеты повысили качество отбора абитуриентов, сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки.

"По имеющимся на текущий момент данным, её результаты оказались лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов",- говорится в сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

Так, например, в Российский университет дружбы народов (РУДН) на программы бакалавриата и специалитета в этом году подали документы 92 тысячи человек. Это на 3,4% больше, чем в прошлом. Больше всего заявлений поступило на "Стоматологию", "Лингвистику", "Рекламу и связи с общественностью", а также на инженерные специальности и направления, связанные с искусственным интеллектом.

"Как отметили в приемной комиссии РУДН, в этом году заметно увеличилось и количество заявлений, подаваемых с использованием суперсервиса "Поступление в вузы онлайн", - добавили в пресс-cлужбе.

На этот раз через "Госуслуги" подали документы 71% абитуриентов (на 11% больше, чем в прошлом году), говорится в сообщении.

"Несмотря на непростую обстановку, успешно завершили приемную кампанию и вузы приграничных регионов", - сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что в 2024 году выпускникам приграничных регионов, в том числе Курской и Белгородской областей, было разрешено сдавать вступительные испытания в вузе наравне с ЕГЭ. В этом году данным правом воспользовались 1 385 человек (42% абитуриентов).

Вузы отмечают и повышение уровня знаний абитуриентов. В частности, в Мордовском государственном университете им. Огарева сразу на 50 пунктов увеличился минимально проходной балл на направление "Фундаментальная и прикладная химия", сообщили в Минобрнауки.

"Хорошо завершил приемную кампанию и Иркутский национальный исследовательский технический университет. В прошлом году вуз не закрыл 254 бюджетных места и объявил дополнительный набор. На этот раз все 1413 бюджетных мест оказались востребованы абитуриентами", - отметили в ведомстве.

По данным Минобрнауки, средний балл ЕГЭ среди зачисленных абитуриентов в Иркутский технический университет составил 67,8, в прошлом году - 63,3.

С 4 августа российские университеты начинают зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, будут зачислены не позже 9-го числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа.

Минобрнауки РФ
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