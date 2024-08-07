Более 560 приусадебных участков подтоплено в Приморье

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Более 560 приусадебных участков подтоплено в Приморском крае из-за сильных дождей, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства

"Всего, по данным минГОЧС Приморского края, в муниципалитетах подтоплено 30 жилых домов и 565 приусадебных участков в Партизанском, Чугуевском, Красноармейском, Яковлевском, Пожарском, Тернейском округах, Дальнереченском районе", - говорится в сообщении.

Сложная паводковая ситуация сложилась в Дальнереченском районе, где произошел прорыв земляной насыпи, которая сдерживала потоки воды. В микрорайонах Мясокомбинат и Первомайский подтоплено 29 домов и 64 придомовых территории. В районе открыт пункт временного размещения