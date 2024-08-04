Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль село Новоселовка Первая в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По его данным, группировкой "Центр" нанесены удары по пяти украинским бригадам в ДНР, отражена контратака.

В зоне действий группировки "Центр" украинские потери составили: до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, комплекс контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения, информирует Минобороны РФ.

Группировка "Север" нанесла удары по четырем украинским бригадам в районе Старицы и Волчанска в Харьковской области, Мирополья и Басовки в Сумской области, отметили в ведомстве.

"Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, группировкой "Север" уничтожены шесть украинских артиллерийских орудий, склад боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Российские военные заявили, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.

"Нанесено поражение формированиям 107-й, 112-й, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Глушковка Харьковской области и Макеевка Луганской народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 54-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его сведениям, в зоне действий группировки "Запад" Украина потеряла до 490 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, восемь автомобилей, девять единиц полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, заявили российские военные.

По их словам, подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, нанесли удары по подразделениям и технике пяти украинских бригад в ДНР, отразили контратаку.

"Противник потерял до 690 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155- мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку "Гиацинт-Б", 105-мм орудие М109 производства США. За сутки уничтожены два склада боеприпасов", - сообщило Минобороны РФ.

По его данным, группировкой "Восток" заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по четырем украинским бригадам в ДНР.

В министерстве сообщили, что в зоне ответственности группировки "Восток" армия Украины потеряла до 95 военнослужащих, танк, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия. Ликвидированы два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

На том направлении ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы. Группировкой "Днепр" уничтожено три склада боеприпасов ВСУ, сообщили в министерстве.

Российские военные сбили украинский истребитель Су-27, а также 162 дрона ВСУ, из них 82 вне зоны спецоперации, заявили в министерстве.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотных летательных аппарата, из которых 82 вне зоны проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении министерства.

Также оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах, заявили в российском военном ведомстве.

Всего, по данным Минобороны РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 633 самолета, 278 вертолетов, 29141 беспилотный летательный аппарат, 561 зенитный ракетный комплекс, 16764 танка и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12813 орудий полевой артиллерии и минометов, 24354 единицы специальной военной автомобильной техники.