Начальник Генштаба ВС РФ посетил войска группировки "Центр" в зоне СВО

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"В ходе работы начальник Генерального штаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, действующих на красноармейском и александро-калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности. Подвел итоги и поставил задачи на дальнейшие действия", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем сказано, что Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач.

2 августа Минобороны РФ сообщило, что за неделю в результате активных действий группировки "Центр" установлен контроль над населенными пунктами Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР. 4 августа министерство заявило, что группировка "Центр" взяла под контроль село Новоселовка Первая в ДНР.

Минобороны РФ во вторник распространило кадры посещения Герасимовым группировки "Центр", совещания, в котором, в частности, приняли участие начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской и командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев.

"Все это достигается большим трудом - и грамотными действиями командиров, целесообразно принятыми решениями, умелой организацией боя, в первую очередь огневого поражения и, конечно, мужественными и отважными действиями личного состава - и вашими, и ваших подчиненных. Я желаю вам дальнейших успехов, всего самого доброго, берегите себя", - сказал на кадрах Минобороны РФ Герасимов при вручении военнослужащим государственных наград.