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Режим ЧС ввели в Туве из-за лесных пожаров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава Тувы Владислав Ховалыг принял решение ввести на всей территории республики режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества лесных пожаров.

"Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы. Из-за продолжительной жаркой сухой погоды непростая обстановка сложилась на территориях Пий-Хемского, Чеди-Хольского и Тандинского районов", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, за прошедшие сутки ликвидировано четыре пожара, еще один локализован.

"Действуют 23 возгорания. Их общая площадь не превышает 2 тыс. га. На некоторых территориях прошли сильные дожди. Надеемся, что количество пожаров может уменьшиться. Ведется мониторинг", - отметил глава республики.

Он добавил, что власти Тувы запросили помощь у соседних регионов, в республику готовы прибыть пожарные из Хакасии и Омской области.

Тува Владислав Ховалыг
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