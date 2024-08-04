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Что произошло за день: воскресенье, 4 августа

Обстрел Луганска, пожар в Азове, первое золото Олимпиады в карьере Джоковича

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВСУ обстреляли Луганск с применением 12 ракет, часть из них сбита средствами ПВО, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его данным, удары пришлись по складам, на которых находились цистерны с топливом, а также по частному сектору.

- Алешки в Херсонской области дважды за день подверглись обстрелу. Пострадали 14 человек.

- В Азове произошел крупный пожар на складе автопокрышек, он локализован на площади 5 тыс. кв. метров.

- Режим ЧС ввели в Туве из-за лесных пожаров.

- Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро ОИ-2024 в парном теннисном разряде. Они уступили итальянской паре Сары Эррани/Жасмин Паолини.

- Новак Джокович впервые в карьере выиграл Олимпиаду. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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