В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, вербовавших присоединиться к террористам в Сирии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Тюмени двух граждан РФ, которые завербовали почти 20 местных жителей присоединиться к сирийским террористам.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и МВД России на территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации (далее - МТО)", - сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в Тюмени "выявлены и задержаны два религиозных деятеля, приверженцы МТО, граждане Российской Федерации, которые по заданию эмиссаров терструктур осуществили вербовку 19 местных жителей, впоследствии переправившихся из России в Сирию для участия в террористической деятельности".

Кроме того, добавили в ЦОС, задержанные организовали канал финансирования террористов, а также распространяли радикальную идеологию в интернете.

"На основании полученных материалов СК России возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности") и ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") УК России", - добавили в ФСБ.

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила в понедельник журналистам, что "злоумышленники склоняли граждан РФ к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.