УАЗ возобновил выпуск автомобилей после корпоративного отпуска

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу "Соллерс") в понедельник возобновил выпуск автомобилей, сообщается в телеграм-канале УАЗа.

"В период корпоративного отпуска с 29 июля по 4 августа на заводе была проведена комплексная профилактика производственного оборудования, а также работы по ремонту и обновлению зданий и благоустройству территории", - говорится в сообщении.

Ульяновский автомобильный завод является ключевым активом группы "Соллерс".