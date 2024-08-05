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УАЗ возобновил выпуск автомобилей после корпоративного отпуска

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу "Соллерс") в понедельник возобновил выпуск автомобилей, сообщается в телеграм-канале УАЗа.

"В период корпоративного отпуска с 29 июля по 4 августа на заводе была проведена комплексная профилактика производственного оборудования, а также работы по ремонту и обновлению зданий и благоустройству территории", - говорится в сообщении.

Ульяновский автомобильный завод является ключевым активом группы "Соллерс".

Соллерс УАЗ
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