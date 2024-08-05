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В Стерлитамаке при взрыве на заводе погибли три человека

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Стерлитамаке на одном из предприятий произошел взрыв газа и пожар, погибли три человека, по факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований промбезопасности на опасном производстве, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 217 УК), сообщили в управлении Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, в производственном здании во время демонтажа старого трубопровода произошло возгорание газовоздушной смеси. Трое работников получили термические ожоги, от которых погибли на месте.

Сейчас эксперты, криминалисты и экстренные службы осматривают место инцидента. По его итогам будут назначены ряд судебных экспертиз для выяснения причин возгорания. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на опасном производственном объекте.

Стерлитамак Башкирия СКР
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