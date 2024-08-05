В очереди у Крымского моста скопилось около тысячи автомобилей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту ожидают 968 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00. В очереди со стороны Тамани находится 968 транспортных средства. Время ожидания около трех часов. Очереди со стороны Керчи нет", - говорится в сообщении.

В понедельник днем проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту ожидали свыше 2 тыс. автомобилей.