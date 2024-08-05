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Уже более 2 тыс. машин стоит в очередях на Крымский мост

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в понедельник днем ожидают уже свыше 2 тысяч автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"16:00. В очереди со стороны Тамани находится 1348 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 732 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается примерно в четыре часа, со стороны Керчи - около трех часов.

Телеграм-канал опубликовал инфографику, в которой говорится, что во второй половине июля выросло количество машин в направлении Крыма.

"Основной поток со стороны Тамани ехал в понедельники и вторники", - говорится в сообщении телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация".

Нынешняя очередь к мосту со стороны Тамани образовалась к выходным и достигла пика в субботу - в этот день на прошлой неделе по состоянию на 9:00 в ней стояло более 1400 автомобилей. Минимальный показатель за два дня отмечался в 18:00 воскресенья - 280 автомобилей, однако вскоре очередь снова стала увеличиваться и к 8:00 понедельника выросла до 1350 машин.

Крымский мост
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