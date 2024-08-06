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Студенты будут работать на стройках в Арктике и на Дальнем Востоке

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило постановление об участии стройотрядов в возведении объектов инфраструктуры в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, сообщает сайт кабмина.

"Студенческие строительные отряды смогут принимать участие в возведении объектов инфраструктуры на территориях Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны", - говорится в сообщении.

Изменения внесли в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

В изменениях говорится об объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Также студенты будут помогать в реализации проектов по формированию комфортной городской среды.

Арктика Дальний Восток
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