ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

По данным спецслужбы, мужчина передавал ВСУ сведения об оборонительных сооружениях полуострова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте гражданина РФ, работавшего при обустройстве оборонительных сооружений в Крыму, за передачу сведений о них Украине.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

В минувшем марте, по данным спецслужбы, мужчина работал на оборудовании оборонительных сооружений в Крыму.

Как считают в ФСБ, "россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам".

Ленинским районным судом Севастополя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.