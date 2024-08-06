Российские военные уничтожили два украинских истребителя

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что на аэродроме базирования уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.

Также, по данным ведомства, нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 51 беспилотный летательный аппарат", - сообщили военные.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29235 беспилотных летательных аппаратов, 561 зенитный ракетный комплекс, 16776 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24419 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке.