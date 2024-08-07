Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 11 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны нейтрализовали за минувшую ночь 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ, сообщило Минобороны России в среду.

"В течение прошедшей ночи (...) дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью", - говорится в сообщении.