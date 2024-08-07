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Минпромторг готов компенсировать затраты на закупку российского оборудования

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг фиксирует увеличение инвестиций российских компаний в закупку отечественных техники и оборудования: по итогам первого полугодия 2024 года показатель может увеличиться более чем на четверть, заявил на совещании у президента глава ведомства Антон Алиханов.

Дальнейшую динамику вложений министерство увязывает с влиянием денежно-кредитной политики и в случае необходимости готово рассмотреть новые меры господдержки, добавил он.

Министр отметил, что перед промышленностью стоит задача в сжатые сроки "вывести в серию всю необходимую номенклатуру нашей высокотехнологичной продукции и быстро разогнать мощности, чтобы объем предложения сбалансировал спрос на новую технику и оборудование".

"Пока, судя по темпам роста инвестиций в основной капитал, так и происходит. В прошлом году они выросли у нас на 19%, за I квартал на 27%. Схожей динамики ждем по итогам полугодия, - сообщил Алиханов. - Дальше будем смотреть на влияние, в том числе денежно-кредитной политики, и в зависимости от этого при необходимости предлагать какие-то компенсационные меры, чтобы не допустить замедления или сдвижки для выполнения ключевых для национальных проектов целей".

В конце июля Банк России повысил ключевую ставку сразу до 18% с 16%. Еще в конце 2023 года, когда ЦБ поэтапно повысил уровень "ключа" сначала до 15%, потом, в декабре, до 16%, Минпромторг предупреждал о негативном влиянии роста ставки на инвестактивность в промышленности и сокращение возможности со стороны государства реализовывать в прежнем объеме уже утвержденные и привязанные к ставке ЦБ меры поддержки (в частности, министерство было вынуждено на год приостановить прием новых заявок на субсидирование кредитов в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности, КППК).

В начале года первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков отмечал, что при ставке в 16% министерство готово рассматривать точечные меры поддержки, при этом в целом "отрасли адаптировались", и "ключ 16% очень много отраслей держит". "Они в состоянии просуществовать с маржинальностью и эффективностью до снижения ключевой ставки, которое, мы очень надеемся, произойдет в ближайшее время", - говорил он в январе.

Правительство уже субсидирует закупки средств производства - российских станков и оборудования - через компенсацию производителям скидок, которые те предоставляют своим покупателям (постановление № 1206 от августа 2020 года), а также покрытие части затрат на выпуск и реализацию пилотных партий (постановление № 634 от мая 2017 года).

Антон Алиханов Банк России Василий Осьмаков Минпромторг Правительство
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