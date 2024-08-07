Суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Скопинский районный суд Рязанской области постановил прекратить уголовное преследование "скопинского маньяка" Виктора Мохова в связи с истечением срока давности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

"Было сегодня ходатайство со стороны защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока давности", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что второй фигурант дела, который обвиняется в заранее не обещанном укрывательстве преступления, соответствующего ходатайства не заявлял.

Рассмотрение уголовного дела перенесено на 13 августа.

Дело об укрывательстве убийства (ч. 2 ст. 316 УК РФ) было возбуждено в отношении Мохова в августе 2022 года.

По данным следствия, в его доме в ходе пьяной ссоры произошло убийство: один из собутыльников нанес другому удар локтем в шею и сломал кадык. В результате потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления тело погибшего было вынесено во двор заброшенного дома и там оставлено.

Ранее житель Рязанской области Мохов был осужден на 17 лет заключения за то, что в 2000 году похитил двух девушек: учащуюся ПТУ 17 лет и ученицу вечерней школы 14 лет и держал в подвале гаража, где систематически насиловал их почти четыре года.

3 марта 2021 года Мохов освободился из колонии в Саратовской области по истечении назначенного судом срока лишения свободы и вернулся в родной поселок. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.