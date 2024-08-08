"Русагротранс" спрогнозировал дальнейший рост цен на пшеницу на мировом рынке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу на мировом рынке продолжат расти, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в августе-сентябре за неделю снизились на $2 до $220 за тонну (FOB). Тем не менее, цены на физическом рынке в странах-конкурентах росли. Так, французская пшеница подорожала на $4 до $244 за тонну, германская – на $3 до $246 за тонну, американская – на $9 до $220 за тонну.

Как пояснили в центре, цены повышаются под влиянием новостей о крайне низкой урожайности пшеницы и проблемах с ее качеством во Франции из-за дождей и недосева. Это приведет к рекордно низкому валового сбору за последние четыре десятилетия и резкому снижению экспортного потенциала.

Помимо этого, на текущей и следующей неделе гостендеры проводят сразу две страны – Египет и Алжир. Причем, как прогнозируют в центре, Египет попытается приобрести сразу 3,8 млн тонн пшеницы с поставкой в течение семи месяцев, начиная с октября 2024 года. Есть вероятность, что эти тендеры могут поспособствовать дальнейшему росту экспортных цен, считают аналитики.

По их данным цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ за неделю выросли на 300 рублей, до 16 100-16 200 рублей за тонну (без НДС), на малой воде – на 500 рублей до 15 500 рублей. В прошлом году они составляли 16 700 рублей и 14 600 рублей соответственно.

Внутренний рынок пшеницы существенно укрепился в европейской части России и упал в Сибири, отметили аналитики.

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) на юге выросли на 550 рублей до 14 300-14 800 рублей за тонну (без НДС), в центре – на 500 рублей до 13 000 рублей, в Поволжье – на 850 рублей, до 12 900-13 600 рублей за тонну. В Сибири цены пшеницы (4-й класс, EXW элеватор) упали до 11 800-12 700 рублей за тонну под влиянием приближения уборки нового высокого урожая и ожидаемого закрытия рынка Казахстана.

Как прогнозируют аналитики, экспорт пшеницы в августе, вероятно, будет ближе к верхней границе их предыдущего прогноза – около 4,5 млн тонн против 5,4 млн тонн в июле 2024 года и 4,9 млн тонн в среднем для этого месяца за последние пять лет. Прежний прогноз "Русагротранса" по экспорту в августе составлял 4-4,5 млн тонн.