Поиск

"Русагротранс" спрогнозировал дальнейший рост цен на пшеницу на мировом рынке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу на мировом рынке продолжат расти, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в августе-сентябре за неделю снизились на $2 до $220 за тонну (FOB). Тем не менее, цены на физическом рынке в странах-конкурентах росли. Так, французская пшеница подорожала на $4 до $244 за тонну, германская – на $3 до $246 за тонну, американская – на $9 до $220 за тонну.

Как пояснили в центре, цены повышаются под влиянием новостей о крайне низкой урожайности пшеницы и проблемах с ее качеством во Франции из-за дождей и недосева. Это приведет к рекордно низкому валового сбору за последние четыре десятилетия и резкому снижению экспортного потенциала.

Помимо этого, на текущей и следующей неделе гостендеры проводят сразу две страны – Египет и Алжир. Причем, как прогнозируют в центре, Египет попытается приобрести сразу 3,8 млн тонн пшеницы с поставкой в течение семи месяцев, начиная с октября 2024 года. Есть вероятность, что эти тендеры могут поспособствовать дальнейшему росту экспортных цен, считают аналитики.

По их данным цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ за неделю выросли на 300 рублей, до 16 100-16 200 рублей за тонну (без НДС), на малой воде – на 500 рублей до 15 500 рублей. В прошлом году они составляли 16 700 рублей и 14 600 рублей соответственно.

Внутренний рынок пшеницы существенно укрепился в европейской части России и упал в Сибири, отметили аналитики.

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) на юге выросли на 550 рублей до 14 300-14 800 рублей за тонну (без НДС), в центре – на 500 рублей до 13 000 рублей, в Поволжье – на 850 рублей, до 12 900-13 600 рублей за тонну. В Сибири цены пшеницы (4-й класс, EXW элеватор) упали до 11 800-12 700 рублей за тонну под влиянием приближения уборки нового высокого урожая и ожидаемого закрытия рынка Казахстана.

Как прогнозируют аналитики, экспорт пшеницы в августе, вероятно, будет ближе к верхней границе их предыдущего прогноза – около 4,5 млн тонн против 5,4 млн тонн в июле 2024 года и 4,9 млн тонн в среднем для этого месяца за последние пять лет. Прежний прогноз "Русагротранса" по экспорту в августе составлял 4-4,5 млн тонн.

Русагротранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры сообщило об отражении массированной DDoS-атаки на сервисы Курской области

Курский омбудсмен сообщила о девяти детях, раненных за последние дни

На рынке зерна запланированы товарные интервенции для мукомолов ЦФО и Поволжья

Суд приостановил корпоративные права иностранной материнской компании "Хайлэнд Голд"

Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России

Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области

Военная операция на Украине

Российские военные сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении 660 военных

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об авиаударах по резервам ВСУ в Сумской области

"Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину

"Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину

Пострадавшего в Курской области журналиста Поддубного отправят на лечение в Москву

Пострадавшего в Курской области журналиста Поддубного отправят на лечение в Москву
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });