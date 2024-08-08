Предприятие АПК из Кабардино-Балкарии успешно применило против ФНС аргумент о колхозных традициях

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кабардино-Балкарии (КБР) приостановил взыскание задолженности перед бюджетом в размере 16,3 млн рублей с колхоза "имени Петровых". Такое решение, согласно опубликованным документам, принято с учетом того, что это единственное сохранившееся в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) хозяйство, основанное на объединении труда крестьян, которое несет социальную нагрузку, как во времена СССР.

Требование УФНС по КБР об уплате колхозом "им. Петровых" задолженности на упомянутую сумму датировано 11 сентября 2023 года. 10 октября 2023 года, когда истек срок для выплаты в добровольном порядке, управление вынесло решение о взыскании за счет средств на банковских счетах. Основания для налоговых претензий по опубликованным материалам дела не прослеживаются, сельхозпредприятие считает их неправомерными, обжаловало в суде 17 апреля 2024 года.

Одновременно с подачей заявления о признании решения налогового органа незаконным колхоз направил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления его исполнения. Это стандартный шаг в такого рода спорах, но представители сельхозпредприятия выделились необычной аргументацией.

"Колхоз "им. Петровых" является единственным коллективным хозяйством, основанным на объединении труда крестьян, сохранившимся на территории СКФО. Колхоз, как и ранее в период СССР, несет на себе социальную нагрузку. Обеспечивает теплом и водой все социальные объекты двух казачьих станиц...", - излагается позиция заявителя в материалах суда.

Решение налоговиков блокирует всю хозяйственную деятельность организации и влечет социальные проблемы, отмечали представители колхоза. В качестве примера они приводили действия ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик". Эта организация 11 марта 2024 года предупредила о предстоящем ограничении поставок газа из-за долга. "Оплата задолженности не представляется возможным в виду наличия оспариваемого решения о взыскании денежных средств", - сказано в материалах дела. Это может привести к невозможности исполнения государственных контрактов, предостерегали представители колхоза.

Суд прислушался к этой аргументации, приостановив 25 апреля 2024 года взыскание до разрешения налогового спора по существу. О том, что она учтена, прямо свидетельствует определение от 22 июля 2024 года, которое вынесено при рассмотрении жалобы налоговиков на апрельское решение. Фрагмент этого документа, где говорится о том, из чего исходил суд, удовлетворяя ходатайство о принятии обеспечительных мер, начинается со слов о том, что заявитель "является единственным коллективным хозяйством, основанным на объединении труда крестьян" в федеральном округе. Далее почти полностью воспроизводится остальная аргументация юристов колхоза.

Представители налогового управления противопоставили этим доводам аргументы о том, что приостановка взыскания обернется потерями для бюджета. Например, они обращали внимание суда, что колхоз находится в финансовом кризисе: его чистый убыток за 2023 год превысил 23 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом в 8,9 раза. Это "свидетельствует об отсутствии у колхоза достаточного недвижимого имущества и денежных средств, за счет которого заявитель может исполнить обязательства по уплате налогов в бюджет", приводится позиция УФНС в материалах суда.

Положение сельхозпредприятия действительно серьезно ухудшилось. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", до 2019 года небольшой бизнес колхоза (годовая выручка составляла 130-150 млн рублей) давал положительный финансовый результат. По итогам 2018 года нераспределенная прибыль составляла 6,97 млн рублей.

Сейчас картина совершенно иная. На 31 декабря 2023 года непокрытый убыток зафиксирован на уровне 86,08 млн рублей. Выручка в прошлом году составила мизерные 5,6 млн рублей.

В 2020 году колхоз "им. Петровых" был признан банкротом и находился в процедуре конкурсного производства. Вышло из нее сельхозпредприятие только после того, как ООО "Научно-производственный комплекс "Новое время" погасило все требования кредиторов (96,57 млн рублей, по данным "СПАРК-Интерфакс").

Эта компания готова оказать поддержку и в налоговом деле колхоза "им. Петровых". Его представители, подтверждая возможность исполнения требований ФНС в случае признания их правомерными, представили в суд гарантийное письмо от "Нового времени".

Они также обратили внимание суда, что для сельхозпредприятия есть планы на среднесрочную перспективу. "...ООО "НПК "Новое время" провело топографические изыскательные работы, привлекло группу профессиональных архитекторов-проектировщиков федерального уровня, разработало финансово-экономическую модель развития колхоза и сельской местности, предусматривающую инвестиции в течение 5 лет в размере более 10 миллиардов рублей", - приводится в материалах дела информация заявителя.

Суд в результате счел, что "колхоз действительно является стабильно действующим предприятием и имеющегося имущества достаточно, чтобы расплатиться с бюджетом, в случае признания судом решения налогового органа обоснованным". На этом основании УФНС отказано в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечительных мер.

Налоговики не согласились с судебным решением и обжаловали его в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде. Рассмотрение апелляции назначено на 20 августа 2024 года.

Связь между сельхозпредприятием и "Новым временем" прослеживается через Биляла Махова, который, согласно ЕГРЮЛ, на данный момент является председателем колхоза "им. Петровых". В период со 2 июня 2020 года по 31 января 2021 года он возглавлял "Новое время", бенефициаром которого является Азамат Махов. У обоих Маховых одно отчество – Валерьевич.

События 2020 года, связанные с колхозом и "Новым временем" попадали в поле зрения Следственного комитета РФ (СКР). В декабре прошлого года глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам в связи с обращением о нарушении прав жителей станиц Екатериноградская и Приближная в КБР. "...В 2020 году ООО "НПК "Новое время" захватило управление колхозом "имени Петровых" – основным работодателем сельчан. В настоящее время руководство коммерческой организации на основании поддельных протоколов собрания участников колхоза передает земли в аренду третьим лицам, отказывая в предоставлении участков местным жителям, вследствие чего они лишены возможности ведения сельского хозяйства и заработка", - говорилось в сообщении информационного центра СКР.

Следственное управление СКР по КБР возбуждало три уголовных дела, связанных с коллективным хозяйством. "По одному из них вынесен обвинительный приговор, второе находится на рассмотрении в суде, третье расследуется", - сообщал тогда информцентр СКР.

В январе 2024 года за преднамеренное банкротство колхоза сроки от четырех до пяти с половиной лет получили экс-руководитель колхоза "им. Петровых", бывший главбух и кредитор, сообщало СУ СКР по КБР. По данным следствия, бывшее руководство колхоза совместно с жителем Ставрополя умышленно банкротили хозяйство с получением контроля над процессами банкротства, а также занимались хищением имущества организации. Кроме того, экс-глава хозяйства буквально за бесценок передал ставропольчанину земельный участок в 1,7 тыс. га, говорилось в сообщении. По данным картотеки судов общей юрисдикции, среди фигурантов дела были Александр Дегтяренко, Наталья Яценко и Александр Заиченко.

По поводу земель колхоза у группы его членов был спор в арбитражном суде с колхозом "им. Петровых" и ООО "Научно-производственный комплекс "Новое время".

Заявители просили признать недействительными договоры уступки прав и обязанностей по договорам аренды сельхозземель суммарной площадью 13,5 тыс. га. Суды удовлетворили исковые требования в полном объеме, последнее заседание по этому делу состоялось в ноябре 2022 года.

Одним из оснований для удовлетворения требований стали заведомо невыгодные условия сделки для членов колхоза. "...встречное предоставление за уступаемое право в 242 раза меньше его рыночной стоимости ...", - говорилось в материалах дела.

Также отмечалось, что оспариваемая сделка заключалась "на нерыночных, заведомо убыточных для колхоза условиях, исключающих возможность продолжения колхозом основной хозяйственной деятельности".