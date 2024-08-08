ВС РФ решил, что погасивший реестровые долги банкрота вправе встать на место кредиторов при продолжении дела

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Лицо, выплатившее за банкрота его реестровые долги, должно быть включено в число конкурсных кредиторов, если дело о несостоятельности по каким-то причинам не прекращается, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такой вывод содержится в опубликованном определении его судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС), которое вынесено в рамках дела о банкротстве АО "Нефтемаш-САПКОН". Оно длится с осени 2019 года: из-за долга в 25 млн рублей по кредиту его инициировал Сбербанк. Летом 2020 года суд ввел наблюдение на предприятии, а в марте 2022 года признал его банкротом.

К тому моменту в реестр требований были включены долги на общую сумму в 107,33 млн рублей, свидетельствует отчет арбитражного управляющего, опубликованный на "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Но это не все обязательства "Нефтемаш-САПКОНа". В материалах дела указывается, что позднее кредиторы заявили к включению в реестр еще 411,22 млн рублей.

Вскоре после введения конкурсного производства - в апреле 2022 года - житель села Усть-Курдюм Саратовской области Сергей Харламов уведомил суд о намерении погасить за предприятие его долг в 107,33 млн рублей - на ту сумму, которая была включена в реестр. О мотивах Харламова в материалах дела не говорится, как и не прослеживается через аналитическую систему "СПАРК-Интерфакс" связь между ним и предприятием.

Суд заявление удовлетворил, в отведенный судом срок реестровый долг был погашен. Впрочем, вносил деньги заявитель не сам - за него это сделал Иван Володько, который, согласно судебным документам, оформил заем от Харламова на 107,33 млн рублей. Подробности о Володько в материалах дела не приводятся, связь с предприятием тоже не прослеживается.

Погашение реестровой задолженности за должника третьим лицом позволяет прекратить производство по делу о несостоятельности (статья 57 закона о банкротстве). Но воспользоваться этой возможностью Харламову не удалось - Арбитражный суд Саратовской области отказал ему из-за наличия у предприятия долгов на 411,22 млн рублей, которые еще не включены в реестр.

В этой ситуации, решил суд, прекращение производства с высокой степенью вероятности приведет к незамедлительному возбуждению нового. Нет данных, подтверждающих способность предприятия расплатиться по всем своим обязательствам, оно не осуществляет деятельность, работники у предприятия отсутствуют, отметил суд.

После этого Харламов предпринял другую попытку оказать влияние на ситуацию вокруг "Нефтемаш-САПКОНа": обратился в суд с заявлением о включении себя в реестр вместо тех кредиторов, обязательства перед которыми он исполнил. Возможность такой замены Харламов обосновывал частью 5 статьи 313 Гражданского кодекса РФ, согласно которой к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора.

Однако и в этом случае он получил отказ. Арбитражный суд Саратовской области решил, что закон о несостоятельности не предусматривает возможности процессуальной замены кредитора в реестре, чьи требования погашены. По мнению первой инстанции, после оплаты долга между плательщиком и должником возникает новое заемное обязательство, что исключает возможность процессуальной замены. В подтверждение суд сослался на часть 14 статьи 113 закона о банкротстве, согласно которой суммы, полученные банкротом в рамках погашения его обязательств, считаются предоставленными на условиях беспроцентного займа. Апелляция и кассация с этим согласились.

Однако СКЭС ВС РФ, рассмотрев жалобу Харламова, решила, что суды ошиблись в неординарной ситуации. Беспроцентным займом предоставленные им средства по действующим правилам стали бы в том случае, если бы дело о банкротстве было прекращено. "В такой ситуации должник вновь начинает осуществлять хозяйственную деятельность по обычным правилам, а третье лицо (внесшее деньги - ИФ) получает возможность восстановить свою имущественную массу, предъявив должнику требование о возврате суммы займа в общем порядке (вне рамок дела о банкротстве)", - говорится в определении.

А если допустить, что выделение средств Харламовым все же заем, а дело о банкротстве не прекращается, то это значит совершить ошибку, решила коллегия. В таком случае его требования признавались бы текущими и подлежали приоритетному погашению, что нарушило бы права других кредиторов предприятия, говорится в определении.

СКЭС ВС РФ констатировала, что в рассматриваемом же случае суд сначала санкционировал погашение реестровых долгов, а после оплаты счел возможным продолжить конкурсное производство, отступив от общего правила о прекращении производства по делу о банкротстве. Фактически суд поступил противоречиво, изменив свою позицию, но негативные последствия этого, как решила коллегия, не могут быть возложены на Харламова, поскольку по материалам дела за ним не прослеживается никаких противоправных или недобросовестных действий. Он раскрыл свою цель - восстановить платежеспособность "Нефтемаш-САПКОН", и его пояснения подтверждаются фактом подачи нового заявления о намерении погасить оставшиеся требования кредиторов, отметила коллегия.

При таких обстоятельствах Харламова следовало признать правопреемником кредиторов, чьи требования он удовлетворил, указала коллегия. Она отменила решения нижестоящих судов по этому спору и отправила его на новое рассмотрение.

"Нефтемаш-САПКОН" занимался проектированием и производством технологического оборудования для топливно-энергетического комплекса, нефтехимии, черной и цветной металлургии, атомной промышленности и коммунального хозяйства. Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, основным акционером "Нефтемаш-САПКОН" на тот момент являлась Мария Шимчук (62,63%).

В 2016-2018 годах, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие демонстрировало неплохие результаты: выручка составляла от 468,71 млн рублей до 561,2 млн, чистая прибыль - от 4,23 млн рублей до 6,1 млн рублей. Но в 2019 году выручка сократилась более чем вдвое - до 239,17 млн рублей на фоне чистого убытка в 40,13 млн рублей. Сейчас предприятие, судя по бухгалтерскому балансу, деятельности не ведет.